شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تعتبر فيها الزوجة "ناشز".. ومتى يحق لها الاعتراض على بيت الطاعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلافات بين الأزواج صداع لا ينتهى، ويلجأ البعض لاستخدام حقه الذى كفله القانون له، ومن بينها دعوة النشوز التى يرفعها الزوج على الزوجة.

ويرصد ”الخليج 365” الحالات التى تعتبر فيها الزوجة ناشز:

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- الامتناع دون مبرر عن طاعة زوجها، وفق للمادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية.

- إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، أو لم تقيم دعوى طلاق أو خلع، فيصبح حكم النشوز سارى ضدها.

- إذا أثبتت الزوجة أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية، أو أنه مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، فلها الاعتراض على ذلك وتقدم شهودًا ليشهدوا معها ويسقط حكم النشوز.