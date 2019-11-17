شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى يكشف محاور خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل إن وحدة إدارة المشروع ، هدفها تنفيذ خطة المنظومة من خلال عدة محاور من أبرزها محور التخطيط الصحى والمنوط به حصر القدرات والإمكانيات الخاصة بكل محافظة وتحديد الاحتياجات الصحية والخدمات اللازم توافرها بكل محافظة.

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وأضاف الدكتور أحمد السبكى لـ"الخليج 365" أن المحاور تتضمن محور توفير وتأهيل القوى البشرية وتدريبها من خلال برامج التعليم الطبي المستمر، كما تشمل أيضاً محور تأهيل المنشآت للحصول على الجودة والاعتماد.

وتابع السبكى : مهمتنا أيضا حصر أصول وزارة الصحة لإتمام عملية التحول المؤسسى حيث يتم نقل إدارة النظام الصحى من وزارة الصحة إلى ثلاث هيئات المنظومة وتشمل هيئة الرعاية الصحية، والتأمين الصحى "التمويل والاشتراكات"، والرقابة والاعتماد، بالإضافة إلى محور الميكنة والتحول الرقمى، ومحور التوعية للمواطنين من خلال عدد من الندوات التوعوية عن المنظومة الصحية الجديدة وطرق الانتفاع بها.