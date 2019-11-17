مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. تفاصيل استدراج فتيات الليل بأكتوبر.. وأول جلسة لمحاكمة "كتائب حلوان"

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ "تنظيم كتائب حلوان" أمام المستشار محمد شيرينتبدأ اليوم الأحد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، وذلك برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، بعد أن صدر قرار من المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة بحل 4 دوائر إرهاب علي رأسهم دائرة المستشار شعبان الشامي والذي كان ينظر القضية علي مدار الجلسات الماضية.

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة استدراج فتيات على يد 5 أشخاص بينهم شخص يدعي أنه خليجي الجنسية من الملاهي الليلية بشارع الهرم وإجبارهن على إقامة علاقة جنسية بعد أن تفاجئ الفتاة بوجود أشخاص آخرين يجبروها لإقامة علاقة جنسية، وتصويرهن عراه تحت تهديد السلاح، ولتهديدهن بعدم فضح أمرهن.

بحوزتهم 300 ألف و6 آلاف دولار.. الأموال العامة تلقي القبض على 3 أشخاص بالشرقية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط ثلاثة أشخاص بالشرقية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.