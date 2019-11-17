مصر | "ليلة حمراء ومقاطع إباحية و30 فتاة ليل".. حكاية سقوط عصابة "الخليجي المزيف" في وكر الحرام بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليلة حمراء ومقاطع إباحية و30 فتاة ليل".. حكاية سقوط عصابة "الخليجي المزيف" في وكر الحرام بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"سقطن في قبضة شهواتهن".. والفخ كان "خدعة بسيطة" بدأها الشاب لاصطياد ضحاياه من النساء اللاتي بحثن عن حب المال، وسقطن سبايا بين براثن الذئب البشري الذي لم يكن بمفرده بل رافقه في رحلة إغرائهن مجموعة من أصدقاءه تعاونوا معًا لنسج شباك الرزيلة حولهن، حيث قرر أحدهم أن يتحدث إلى ضحاياه بلهجة وملابس خليجية حتى يغريهن بالسقوط في حب "الثري العربي" الذي يحلمن به.. ولكن القدر كان له رأي آخر.

طريقان للوصول إلى الضحايا

"رحلتهم بدأت من الملاهي الليلية".. ولخداعهن وضعوا خطة شريرة كان قائدها الشيطان، حينما قرروا التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص، على أن يكون أمام السيدات في السقوط طريقين، إحداهما الملاهي الليلية والكافيهات التي يملأها الفتيات الساقطات الـ"ركلام"، والطريق الآخر عبارة عن "كوافير" كان يعمل به أحدهم في وقت سابق، ليسرق بيانات وأرقام عملاء المحل وتكون هذه هي البداية.



"اقنعهن أنه ثري".. بدأ الشاب في خداعهن، واعتاد السهر في الملاهي الليلية، والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه بأنه "ثري عربي" سوف ينفق كل أمواله عليهن، وفي هذه اللحظة يختفي أصدقاءه من المشهد تمامًا حتى لا أحد يشك بهم.

وكر الذئاب

"شقة بأكتوبر".. استأجرت عصابة "الخليجي المزيف" شقة سكنية في أفضل منطقة بأكتوبر وهي "هرم سيتي"، لتكون وكرا لتنفيذ خطتهم الشريرة، وفي ذات الوقت بدأ الشاب الخليجي المزيف في تحديد مواعيد للقاء معهن، إما عن طريق السهرات الليلة، أو عن طريق الأرقام التي سرقت من عملاء محله الذي كان يعمل به في وقت ما، وبالفعل تسقط السيدات في ذلك الفخ الشرير، ويقوم بتحديد لقاء لممارسة الرزيلة، وينفذ خطته للنهاية، وعندما يتم تحديد الموعد المنتظر، يرسل لها سيارة لأخذها من مكانها المتفق عليها حتى شقته بأكتوبر.

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