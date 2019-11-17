شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة الغذائية» تبدأ خفض أسعار السلع التموينية أول ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تطبيق أسعار السلع الغذائية الجديدة المتداولة على البطاقات التموينية، مع بداية ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى استجابة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمطالب الغرفة التجارية بالعمل على خفض أسعار هذه السلع.

وعقدت غرفة الجيزة التجارية اجتماعًا، أمس، لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار عدد من السلع المتداولة داخل المنظومة التموينية مقارنة بالأسعار فى السوق الحرة.

وقال «ناصر» إن مجلس إدارة الغرفة تواصل مع اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للعمل على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وهو ما تمت الاستجابة له، ويجرى حاليًا التنسيق بين الشركة القابضة ووزارة التموين على تحديد نسب التخفيضات المنتظرة.

Advertisements

وأضاف أن الغرفة رصدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار السلع التى يتم صرفها على البطاقات التموينية مقارنة بأسعار السلع ذاتها بالسوق الحرة، وهو ما يهدد بتبديد الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق معدلات نمو مُرْضِية يشعر بها المواطن.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وجّه الدعوة إلى مسؤولى وزارة التموين لوضع حلول لما رصدته الغرفة مؤخرًا من ارتفاع الأسعار، فضلًا عن بحث كل المشكلات التى تواجه أصحاب البقالات التموينية، والغرفة بصدد رفع مذكرة إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، تتضمن المطالبة برفع هوامش الربح الخاصة بالبقال التموينى، وكذلك زيادة الأصناف المتداولة ضمن المنظومة التموينية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن وزارة التموين بذلت جهودًا كبيرة فى سبيل خفض أسعار السلع، وتحديدًا الأساسية، وهو ما تحقق بالفعل، وبنسب كبيرة، لافتًا إلى أن أبرز السلع التى تلاحَظ ارتفاع أسعارها لدى البقالة التموينية هى السكر والأرز، فى المقابل انخفضت فى الأسواق أسعار الدواجن والزيوت والخضروات والفاكهة.

وقال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، إن مديرية التموين متوافقة مع الغرفة فيما رصدته من ارتفاع أسعار عدد من السلع والأصناف، معتبرًا أن الفروقات البسيطة فى الأسعار تُعد أمرًا متعارفًا عليه لضمان عدم تسرب السلع المتداولة بالمنظومة التموينية إلى السوق السوداء.