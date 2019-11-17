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شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة الإسكندرية، مساء السبت، هطول أمطار غزيرة على أغلب مناطقها، وسط حالة من الحذر بين المواطنين، تزامنا مع بدء نوة المكنسة، حيث خيمت الغيوم الرعدية على سماء المحافظة.
وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن تطهير نحو 120 ألف مطبق، و31 ألفا و144 شميشة، وتطهير مصبات المياه على البحر وعددها 66 مصبا لسحب مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع، ورفع كفاءة وصيانة محطات الرفع والبالغ عددها 178 محطة، وصيانة كافة الوحدات الكهروميكانيكية لمحطات الرفع والمعالجة.
كما انتشرت مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، لرفع القمامة، لعدم تراكمها ومنع الصرف الشنايش.
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