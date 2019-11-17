شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «السحر كلام في الكلتش.. معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على انتشار بعض الأعمال السحرية في المقابر قائلًا: «بعض أهالي أسيوط قاموا بإخراج بعض الملابس الداخلية من المقابر وبعض الأشياء القذرة التي يدفنها البعض متصورًا أنه يقوم بأعمال سحرية من خلال هذا الأمر، مش ممكن يكون مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية».

وتابع «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء السبت: «يا راجل عيب عليك، يعني لو أنا أخذت جزء من ملابسك الداخلية ودفنته في مقبرة اتوقف حلالك، ومراتك تطلق، ومحلاتك تتقفل، معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن، وواحد صايع يقطع حتى من فنلتك ويعملك عمل».

ولفت إلى أن السحر المتواجد الآن من وجهة نظر البعض عبارة عن خيال وشيء غير حقيقي، ومن يعترف بالسحر عليه أن يعترف بانه وهم وخيال وشيء غير حقيقي، معقبًا: «السحر كلام في الكلتش، كلام مالوش أي معنى في هذا الوقت».