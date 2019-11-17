شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر" يحتفل باليوم العالمي للأطفال المبتسرين بإضاءة البرج بلون أرجوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل صندوق تحيا مصر غدا الاحد باليوم العالمي للاطفال المبتسرين باضاءة برج القاهرة باللون الارجواني أسوة بما يتم في مختلف دول العالم برعاية وزارة الصحة والسكان و بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال.

كما يعلن الصندوق بهذه المناسبة تفاصيل حملته الجديدة لتوفير الحضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع أحد البنوك في المستشفيات التي تعاني عجزا في تجهيزات ومستلزمات الحضانات.

وتعد ولادة طفل مبتسر أحد التحديات الرئيسية في مجال الصحة، حيث تشير الاحصائيات إلى أن الولادات المبكرة تشكل حوالي 20 ٪ من جميع الولادات في مصر، وهي السبب في 47 ٪ من حالات وفيات الأطفال حديثي الولادة، هذا بالإضافة الي أنها تعد السبب الرئيسي للإعاقات العقلية والجسمانية بين الأطفال وإن ولادة طفل مبتسر يكون في كثير من الاحيان نتيجة مباشرة لتتابع الحمل وعدم وجود فترة زمنية مناسبة بين الحمل، وارتفاع معدلات الولادة القيصرية، والزواج في سن المراهقة وسوء التغذية للسيدات أثناء فترة الحمل.

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