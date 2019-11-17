شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى النيابة الإدارية:تكريم مستشارى الهيئة من حفظة كتاب الله بدعة حسنة ستستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إن تكريم حفظة القرآن لم تشهده هيئة النيابة ولا ناديها على مدى العقود السابقة، مضيفا أن تكريم مستشارى الهيئة من حفظة القرآن الكريم، بدعة حسنة ابتدعها نادى الهيئة، منذ ما يقرب من 3 سنوات، وستظل مستمرة فى المستقبل كل عام، لافتا إلى أن تكريم حفظة القرآن من مستشارى النيابة، أنه ليس تكريما ماديا بقدر ما هو عملا يدرج فى صحائف أعمالهم يأجروا عليه من المولى عز وجل فى الدنيا والآخرة.

وأضاف قنديل خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، أن الــ90 عضو من مستشارى الهيئة الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، تم اختبارهم من قبل اساتذه وعلماء ينتمون إلى مؤسسة الأزهر الشريف، موجها لهم الشكر والعرفان لما بذلوه من جهد فى اختبار المتسابقين، مشيرا إلى أن هؤلاء العلماء اقتطعوا جزءا كبيرا من اوقاتهم لاختبار حفظة القرآن، واختيار الفائزين منهم ممن ادقنوا الحفظ والقراءة الصحيحة.

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وكان قد أحتفل مساء أمس السبت، نادى هيئة النيابة الإدارية، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بمقر النادى فى منطقة المنيل، حيث حيث حضر الحفل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كما تم تكريم عدد من أعضاء ومستشاري هيئة النيابة الإدارية من حفظة القرآن الكريم.