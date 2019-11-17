الجوانب الإنسانية فى الرسالة المحمدية بندوة غدا فى مسجد نصر الدين بالدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بنادي دكرنس الرياضي- بمحافظة الدقهلية تحت عنوان : ”نبي الرحمة.. لجوانب الإنسانية فى الرسالة المحمدية” ، عقب صلاة المغرب غدا الاثنين الموافق ١٨-١١-٢٠١٩م. Advertisements ويحاضر فيها كل من: الدكتور عبد الشافى الشيخ أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية والدكتور محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

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