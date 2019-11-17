شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم المكواة من غير ما تأثر على فاتورة الكهرباء × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكواة أحد الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وتتسبب فى ارتفاع الفاتورة الشهرية، إذا لم يجرى استخدامها بشكل سليم. ومن أجل الاستخدام الأمثل للمكواة دون تأثير على فاتورة الكهرباء، ننشر للقارئ تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى 5 خطوات كالتالى: 1 - ضبط ثرموستات المكواة ليتناسب مع نوع القماش المراد كيه. Advertisements 2 - الرش الخفيف للملابس بالماء قبل عملية الكى بدلاً من تركها جافة. 3- لا تترك المكواة فى الكهرباء وتنشغل بالأعمال المنزلية حتى لا يزيد الاستهلاك دون فائدة. 4- يجب أن تتأكد من فصل التيار الكهربائى من المكواة بعد الانتهاء من استخدامها. 5 - يفضل استخدام المكواة ذات السطح المعدنى، بدلاً من الأسطح الملطية التى تستهلك كميات أكبر من الكهرباء.





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