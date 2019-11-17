شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استمرار التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج حتى منتصف نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة مستمرة فى استقبال طلبات التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى الجديد 2019-2020 حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، بعد إنهاء استقبال طلبات التقدم إلكترونيًا سيجرى فحص ومراجعة الطلبات من قبل المتخصصين فى الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب التسجيل الإلكترونى لأولياء الأمور الراغبين فى التقدم لأبنائهم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" للعام الدراسى 2020- 2019، ويمكن التسجيل للطلاب من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى، وذلك من خلال بيانات الرقم القومى للطالب، على أن امتحانات الدور الأول تبدأ 11 أبريل 2020، وتبدأ اختبارات الدور الثانى 11 يوليو 2020، وذلك طبقًا للجداول التى تصدرها الإدارة العامة للامتحانات ولا يجوز للسفرات والقنصليات إجراء أى تعديل على هذه المواعيد.