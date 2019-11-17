شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 13 مصابًا من المستشفيات بحادث اشتعال خط أنابيب الوقود فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى حادث اشتعال خط أنابيب الوقود بمركز أيتاى البارود .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحصيلة النهائية لضحايا الحادث بلغت 8 متوفين، بالإضافة إلى 17 مصابا جرى نقلهم إلى مستشفيات دمنهور وكفر الدوار وأيتاى البارود .

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن 13 شخصًا من مصابى الحادث قد خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وباقى 4 مصابين حتى الآن بمستشفى كفر الدوار العام منهم اثنان بالعناية المركزة التابعة لمركز علاج الحروق.

وفى هذا السياق، يواصل فريق من نيابة جنوب دمنهور برئاسة المستشار أشرف ربيع تحقيقاته فى واقعة تسريب واشتعال خط الوقود بأيتاى البارود، وذلك لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

يذكر أن النيابة العامة قد قررت فى وقت سابق حبس "ن.ش" 70 سنة مستأجر الأرض التى يمر بها خط أنابيب الوقود بقرية المواسير، والتحقيق معه لمعرفة مدى علاقته بالحادث.