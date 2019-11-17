أخبار × 24 ساعة.. التموين: خفض أسعار 4 سلع بالبطاقات الشهر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. جهاز حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات لـ7 سنوات

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