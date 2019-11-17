شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف مزايا خفض سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن تخفيض سعر الفائدة له مزايا عديدة، حيث إن مستويات الفائدة المرتفعة خلال الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في تأجيل بعض من المستثمرين استثماراتهم، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي تراجع دور القطاع الخاص في الاقتصاد والنمو خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين أيضا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

Advertisements

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، أن خفض سعر الفائدة يشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة.

وأوضح أن من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل، ولذلك سيتجهون لسحب الأموال من البنوك والعمل على الاشتراك في المشروعات.

وتابع: «انخفاض سعر الفائدة بدون رقابة سيزيد من عمليات النصب على المستثمرين».