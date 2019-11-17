شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري - العماني لبحث التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الخاص المصرى والعمانى يلعبان دوراً رئيسياً ومحورياً فى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك ليقوم بدور فاعل فى ‏تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة خاصة فى مجالات النقل واللوجستيات وربط الموانئ، لتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لكل من القاهرة ومسقط.

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وأشار الوزير، فى كلمته أمس، خلال ترأسه ونظيره العمانى، الدكتور على بن مسعود السنيدى، فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك والذى عقد بالعاصمة العمانية، إلى أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية والصناعية والترويجية، التى تقام فى مصر وعمان.

وأضاف الوزير أن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتى البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك حيث جاء تشكيل المجلس كإحدى النتائج المهمة للزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السلطنة فى فبراير من العام الماضى، والتى ساهمت، وبشكل كبير، فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأعرب الوزير عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية فى سلطنة عمان مصحوباً بعدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المصرية، داعياً الجانب العمانى لزيارة مصر خلال النصف الأول من العام المقبل.