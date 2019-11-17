شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نستهدف إنشاء 180 ألف وحدة سكنية في إقليم القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن إقليم القناة يُعد من الأقاليم التنموية ذات الاهتمام في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، حيث إن 18% من عدد وحدات الإسكان الاجتماعي أنشئت في إقليم القناة، وتم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية، ويستهدف وصولهم لـ 180 ألف وحدة.

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أضاف «الجزار»، في حواره مع قناة «TeN»، السبت، أنه يتم العمل في إقليم القناة، حيث تم الانتهاء من مدينة الإسماعيلية الجديدة، وجار العمل في مدينة شرق بورسعيد، ومن المتوقع أن تكون السويس الجديدة باكورة مدن الجيل الرابع في السويس، حيث تم اختيار موقعها بشكل متميز جدا.

وأشار الوزير إلى أن مدينة السويس الجديدة تقع على محور التنمية العربي «من القاهرة مارا بالعاصمة الإدارية الجديدة» وتلتقي مع محور التنمية الرأسي القادم من مدينة الجلالة، حيث تُعد منطقة اتصال بين أهم محورين للتنمية، وستساعد في تنوع فرص التنمية وتخلق بيئة جاذبة اقتصاديا لأهالي القناة.

وعن الاهتمام بإقليم سيناء، أكد أن الوزارة نفذت 13 تجمعًا تنمويًا من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وهي مجتمعات عبارة عن وحدات إسكان وفرص للتنمية سواء كانت أراضي زراعية تتناسب مع المواطن المتواجد في المنطقة، أو توافر شبكة طرق كبيرة تقوم بها الدولة من أجل التنمية.