شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 17/11/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة اقل من مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية

وتسود أجواء باردة نسبياً في مُختلف المناطق، مع هبوب رياح شرقية تزيد من الاحساس بالبرودة.

يتوقع أن يكون الطقس غائم جزئي في اجزاء من مناطق البادية مع فرصة لهطول زخات من الأمطار في تلك المناطق.

وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة ، تزيد من الإحساس بالبرودة وتعمل على إثارة الغبار في بعض المناطق.

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وفي خليج العقبة: - الرياح: جنوبية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: هادئ (2-5 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

التوصيات

-احتمال تدني مدى الرؤية في بعض المناطق بسبب نشاط الرياح الشرقية المثيرة للاتربة

أجواء باردة بشكل لافت مع هبوب للرياح الشرقية

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل لافت مقارنة بالأيام الماضية.

تسود أجواء باردة في مُختلف المناطق.

وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت،وقد تعمل على إثارة الغبار

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة الى باردة قليلاً ، وفي ساعات العصر تغطي السماء سحب عالية لتغطي مساحات واسعة ، وتتحول الرياح الى الوجه الشرقي وتكون نشطة أحياناً وتسبب زيادة الشعور بالبرودة والجفاف.