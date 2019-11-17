أكاديمية ”الخليج 365” تبدأ تلقى طلبات الالتحاق بدورتي "الصحافة الاستقصائية" و"الإعداد التليفزيونى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أكاديمية ”الخليج 365” للتدريب استقبال طلبات التسجيلات للالتحاق بدوراتها الجديدة في مجال "الصحافة الاستقصائية"، و"الإعداد التليفزيونى".

وتقدم دورة الصحافة الاستقصائية كل فنون ومهارات إنجاز التحقيقات الاستقصائية بداية من اختيار الفكرة، ومرورا بكل مراحل التحقيق، وإعداد المشروع الاستقصائي، والمقابلات الاستقصائية، وكيفية تنظيم الجهد والأساليب التي يمكن الاستفادة منها فى تطبيق التحقيق الاستقصائى، والقواعد الدولية التي يجب الالتزام بها خلال العمل الاستقصائى، وتقدم تلك الدورة الصحفية هدى زكريا، الحاصلة على عدد من الجوائز العربية والدولية في الصحافة الاستقصائية.

أما دورة "الإعداد التليفزيونى"، فتقدم للمشاركين بها فرصة الإطلاع والتدريب على كافة مهارات الإعداد التليفزيونى، وفى هذا السياق قال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365 أن تلك الدورة تقدم تدريبا عميا ونظريا لأدوات المعد الرئيسية، والمهارات التي يجب على المعد اكتسابها، ومهارة اختيار الموضوعات والضيوف، أشكال الكتابة التليفزيونية المختلفة، مهارات التعامل مع الأزمات الطارئة أثناء البث، وكيفية رسم هوية مختلفة للبرامج، وإنتاج محتوى متميز وجديد، ويقدم تلك الدورة تامر إسماعيل صالح، الصحفى بجريدة الخليج 365، والذى يمتلك خبرة كبيرة في مجال الإعداد التليفزيونى، وعمل رئيسا لتحرير العديد من البرامج التليفزيونية الرئيسية بمختلف القنوات.

وتتلقى أكاديمية ”الخليج 365” طلبات الراغبين فى الالتحاق بتلك الدورات عبر الهاتف والبريد الالتكرونى.

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للاستعلام والحجز:

هاتف 00201005459213

Email: [email protected]