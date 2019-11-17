شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القطع الأثرية المضافة لمتحف الغردقة قبل افتتاحه نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الخليج 365، على صور للقطع الأثرية التى وصلت لمتحف آثار الغردقة، استعدادا لافتتاحه بنهاية العام الجارى، بحضور رئيس الوزراء الدكتَور مصطفى مدبولى.

يضم متحف آثار الغردقة 1000 قطعة أثرية أصلية من الحضارات المختلفة، منها الفرعونية والرومانية والإسلامية والقبطية، وصلت منها بعض القطع وفى انتظار وصول قطع أخرى عقب انتهاء تجهيزات المتحف للافتتاح.

وتبلغ مساحة متحف آثار الغردقة الكلية 10 آلاف متر، بينما تبلغ المساحة التى تعرض فيها القطع الأثرية 3 آلاف متر، ويضم سوق تجارى سياحى، ومناطق ترفيهية وكذلك منطقة لعرض فقرات ثقافية مختلفة للسياح.

ويقع متحف آثار الغردقة جنوب المدينة على بعد كيلو مترات قليلة من مطار الغردقة الدولى، وأقل من ذلك من الممشى السياحى، ويعد أول متحف آثار فى مصر ينشأ بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم مناصفة العائدات مع الشريك الخاص.









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