اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم السبت، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات الدولة بمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، وبدء عمل بوابة العمرة الإلكترونية، وآخر نتائج احتجاجات إيران.

السيسى يوجه بمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.. والرئيس يصل برلين غدا للمشاركة فى اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

وزارة المالية: 12.5 مليار دولار إيرادات السياحة العام المالى الماضى بزيادة 28.2%

وزير الرى: الاجتماع المقبل لمفاوضات سد النهضة فى القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر

بدء عمل بوابة العمرة وسفر أول وفد معتمرين الأربعاء المقبل.. وبإمكان المعتمر اختيار شركة السياحة والبرنامج Advertisements

تسليم الدفعة الأولى من المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة لشباب الخريجين.. 250 سيارة تطرح السلع

شهادة شابين من أنصار الإخوان تكشف فضائح الجماعة بتركيا: الشباب ينامون فى الشوارع لتخلى قيادات التنظيم

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 11 شخصا.. وانقطاع الإنترنت عن بعض خطوط المحمول

المتحدة للخدمات الإعلامية والوطنية للإعلام يدشنان باقة قنوات "أون تايم سبورتس"

طقس الـ48 ساعة المقبلة مستقر وفرص سقوط الأمطار تقل.. وتحذير من الشبورة والعظمى فى القاهرة 26

ثورة تصحيح فى المنتخب أمام جزر القمر لمحو أثار صدمة كينيا.. البدرى يدرس استبعاد عبد الله جمعة ومحمود علاء

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