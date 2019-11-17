شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 وإصابة 11 فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق سوهاج البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، أسفر عن وفاة 7 وإصابة 11 آخرين، وجار نقل المصابين للمستشفى الجامعى والمتوفين لمشرحة مستشفى أخميم تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى اتجاه أسيوط بالقرب من كافتيريا آل البيت على الطريق ووجود مصابين ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت قوات مديرية أمن سوهاج وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور وسيارات هيئة الإسعاف، وتبين أن الحادث بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص على الطريق نتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 من مستقلى السيارة النقل والميكروباص.

جار نقل المصابين للمستشفى الجامعى والجثامين لمستشفى أخميم المركزى وجار إعادة حركة السير على الطريق تمهيدا لعمل محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.