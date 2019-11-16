شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، السبت، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى بنسخته الثالثة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

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وذكرت إدارة المنتدى أنه تقرر أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، لمن يرغب في المشاركة بالفعاليات الأخرى المقبلة، التي ينظمها المنتدى على مدار العام.

كانت إدارة المنتدى مدت فترة التسجيل خمسة أيام إضافية، نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام.

وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى زيادة كبيرة في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة من مختلف أنحاء العالم، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.