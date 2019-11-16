شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عز: التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأبوظبي نواة لـ«التكامل العربي» المنشود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عز، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، إن التعاون والتوافق الاقتصادي بين مصر والإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة للغاية وتعد نواة للتكامل العربي، وتحقيق تكامل اقتصادي منشود غائب من فترة طويلة، ويمنع التغلغل الأمريكي والكثير من الدول الاقتصادية العالمية في المنطقة، خاصة الذين لا يريدون الخير للأمة العربية.

وأضاف «عز»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، أن انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزي خبر مبشر ومفرح للغاية، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولكن ارتفاع قيمة الفائدة أحجب الشباب عن عمل مشاريع.

وأشار إلى أن تقليل سعر الفائدة سيساهم ويساعد الشباب في إطلاق الكثير من المشروعات من أجل مغازلة الأسواق الأفريقية التي بها أكثر من مليار نسمة، موضحًا أن التعاون والتصدير لأفريقيا سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.