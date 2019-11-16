شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يختتم مؤتمر «المِثلية الجنسية.. الوقاية والتعافي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، السبت، في المؤتمر الخامس عشر للجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان والذي أقيم ببيت سانمارك للمؤتمرات بالخطاطبة، وناقش موضوع «المِثلية الجنسية: الوقاية.. التعافي».

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وتحدث قداسة البابا، في محاضرته التي اختُتِمَ بها المؤتمر، من الإصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى، بدءًا من الآية الثالثة عشرة حتى نهاية الإصحاح، وتناول من خلاله موضوع حياة الطهارة والقداسة، وأجاب قداسته عقب المحاضرة على أسئلة المشاركين.

شارك في المؤتمر، الذي امتد لثلاثة أيام، نحو 400 شخص يمثلون 52 إيبارشية وقطاعًا رعويًا بالكرازة المرقسية، وهم الكهنة والخدام والخادمات المسؤولون عن خدمة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بإيبارشياتهم.

كان نيافة الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، مقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، ألقى المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر الذي حاضر فيه أيضًا نيافة الأنبا يوسف، أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الأكاديميين المتخصصين في مجال علاج المِثلية الجنسية.