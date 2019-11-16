شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: زيارة السيسي إلى «أبوظبي» آتت ثمارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث وصف الزيارة بأنها مختلفة عن الـ6 زيارات السابقة، وآتت ثمارها بالأعمال المشتركة والأهداف بين مصر والإمارات.

أضاف «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أنه تم التنسيق بين السيسي ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، على تكوين منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العلاقة المصرية الإماراتية تم بناؤها على الصداقة الحميمة، بعد وصية الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات، بتوطيد العلاقات مع مصر، ومازال قادة الإمارات مستمرين على هذا النهج.