شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «موازنة النواب»: مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمار رغم ركود الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تغيرات في العالم أجمع من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي أثرت على العالم أجمع اقتصاديًا، موضحًا أن الاقتصاد العالمي دخل في حالة ركود، كما أن معدل النمو أصبح ضعيفًا للغاية.

أضاف «عمر»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أنه كان من الضروري في مثل هذه الأوضاع الصعبة أن تقوم الدول المستقرة في المنطقة بالعمل بطريقة أخرى من أجل إحداث تنمية، وهو ما قامت به مصر، مضيفًا أن مصر تعد سوقا واعدة وكبيرة تتمناه أي دولة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة المستقرة في الوطن العربي رغم ركود الاقتصاد عالميًا بعد ثورات الربيع العربي، وأصبحت الآن جاذبة للاستثمار في هذه الظروف الصعبة.