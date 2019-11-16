شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي: العمل بالمشروعات الكبرى لا يتوقف حتى في أيام الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن «محور 30 يونيو يربط محافظات السويس والإسماعيلية والغردقة وجنوب الصعيد حتى أسوان وبورسعيد ودمياط ومطروح حتى السلوم».
وأضاف «موسى»، في برنامجه على قناة «صدى البلد»، السبت، أن العمل الذي يتم في المشروعات الكبرى لا يتوقف حتى يوم الجمعة، وهو الإجازة الأسبوعية، حيث تجد عمالًا ومعدات في الصباح يؤدون عملهم.
تابع: «كل هذا الجهد يعبر عن وجود تنمية وتعمير وحياة أخرى يستفيد منها كل المصريين».
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