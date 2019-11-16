شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للغزل»: تلقينا عرضًا تمويليًا من «الأهلي» و«مصر» بـ540 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تلقت عرضين من بنكي الأهلي المصري ومصر لتوفير تمويل 540 مليون يورو، لشراء معدات تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج المدرجة في خطة الهيكلة والتطوير.

أضاف «مصطفى»، في تصريحات صحفية، السبت، أن «هناك عرضًا من بنك سويسري، ولو كانت العروض المصرية أفضل سيكون لها النصيب في التمويل».

وتجري الشركة القابضة للغزل والنسيج خطة تطوير بتمويل إجمالي يصل إلى 21 مليار جنيه على 3 سنوات، يضمن استغلال أصول غير مستغلة وبيع أراض لتوفير النصيب الأكبر من جملة التكلفة.