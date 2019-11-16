شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للغزل»: تلقينا عرضًا تمويليًا من «الأهلي» و«مصر» بـ540 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تلقت عرضين من بنكي الأهلي المصري ومصر لتوفير تمويل 540 مليون يورو، لشراء معدات تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج المدرجة في خطة الهيكلة والتطوير.
أضاف «مصطفى»، في تصريحات صحفية، السبت، أن «هناك عرضًا من بنك سويسري، ولو كانت العروض المصرية أفضل سيكون لها النصيب في التمويل».
وتجري الشركة القابضة للغزل والنسيج خطة تطوير بتمويل إجمالي يصل إلى 21 مليار جنيه على 3 سنوات، يضمن استغلال أصول غير مستغلة وبيع أراض لتوفير النصيب الأكبر من جملة التكلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر «القابضة للغزل»: تلقينا عرضًا تمويليًا من «الأهلي» و«مصر» بـ540 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.