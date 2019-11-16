شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 34 مسكنًا بديلًا لمتضرري السيول في مدينة حلايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّمت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، السبت، عددًا من الوحدات السكنية البديلة كمرحلة أولى لمتضرري السيول في مدينة حلايب.

وجرى تسليم 34 وحدة سكنية للأهالي المضارين، وسط فرحة كبيرة، وتفقدت نائبة المحافظ الوحدات والغرف من الداخل، وسلمت عددًا من «البطاطين» و«الألحفة» للحاصلين على الوحدات السكنية.

وأكدت «عطية» أن اللجنة مازالت في عملية الحصر، وما تم تسليمه كمرحلة أولى هو للأهالي الذين تضررت منازلهم بشكل كامل، وسيتم الانتهاء من الحصر وتسليم كل المضارين لاحقًا.