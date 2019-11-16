شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس المصلحة إلى جمارك دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، السبت، بزيارة تفقدية مفاجئة لجمارك دمياط، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير، وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة، بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلية للتيسير على المواطنين.

بدأت الجولة بتفقد أماكن اللجان الجمركية المشتركة مع مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، استعدادًا لبدء تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمهام الفحص النوعي للسلع الغذائية، وفقًا لأحكام قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والذى يبدأ تطبيقه بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 17/11/2019.

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ووجه «نجم» بالتنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات العاملة بالميناء والقيام بالكشف باللجان المشتركة في وقت واحد وسرعة الإفراج عن البضائع في نفس اليوم قدر الإمكان، وتطبيق المادة 85 والخاصة بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ وذلك بالتزام المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهري على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وذلك للقضاء على وجود أي تكدس بالمنافذ الجمركية.

وقام بزيارة ساحات الكشف ومقر المركز اللوجستي الجديد والذى تم تخصيصه لتشغيل وتطبيق منظومة العمل بالنافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنافذ الجمركية.

كما التقى رئيس مصلحة الجمارك مع القيادات الجمركية وبعض الزملاء العاملين بجمارك دمياط، وتوجه لهم بالشكر على جهودهم وإنجازاتهم وناقش مقترحاتهم لتطوير العمل والمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل بجمارك دمياط.