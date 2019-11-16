شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يعرض مشروعات شراكة على الصندوق السيادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه عرض على صندوق مصر السيادي مشروعات لاستغلال أصول تعمل في 4 قطاعات، هي: السياحة والأدوية والزراعة والتطوير العقاري للشراكة مع مستثمرين.

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أضاف، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع عقد تأجير جزء من أرض مصنع الجوت المتوقف لصالح شركة صينية، أن المشروعات التي تتعلق بالسياحة تتمثل في 4 فنادق في كل من الأقصر وأسوان للشراكة فيها مع مستثمرين ومنها فنادق قائمة وتحقق أرباحًا.

وتابع أن من بين المعروض على الصندوق السيادي مشروع للإنتاج الحيواني وهو عبارة عن أرض مساحتها ٢٨ فدانًا بمنطقة توشكى، خاصة أن ٨٠٪ من سوق الإنتاج الحيواني لا تشهد وجود كيانات كبيرة وإنما تعتمد على العمل الفردي.

وأكد «توفيق» أن قطاع الأدوية لديه 3 أنشطة، هي: التصنيع والتعبئة والتوزيع، وتم عرضها على الصندوق للشراكة، أما التطوير العقاري فهناك أصول تم عرضها لإقامة مشروعات في هذا المجال.