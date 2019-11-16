شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد" علم نفسه صناعة "الأباجورات" من يوتيوب وفتح مشروعه الخاص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عام 2016 بمثابة انفراجة و"فتحة خير" على محمد سعيد، هذا الشاب الذى يبلغ من العمر 30 عاما وأحب العمل اليدوى وجذبه شكل الأباجورات فأتقن تصنيعها من خلال فيديوهات يوتيوب.
يقول محمد لـ"الخليج 365": "العمل الحر ساعدني فى زيادة دخلى، ووفرت العديد من فرص عمل للشباب شاركونى نجاح مشروعى، وأنصح كل الشباب أن يلجأوا إلى الصندوق الاجتماعى ليبدأ كل منهم مشروعه ويحقق ذاته.
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