شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مستشارى النيابة الإدارية يكرم 90 عضوًا من حفظة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى مستشارى النيابة الادارية خلال احتفاله بالمولد النبوى، ابتهالات وأناشيد دينية ومدائح نبوية للمبتهل عبد الله السعدى. وشهدت الاحتفالية حضور حاشد من أعضاء النيابة الإدارية، حيث يجرى تكريم أعضاء النيابة الإدارية الحافظين لكتاب الله وأسرهم، وتم عرض فيلم تسجيلى عن البرامج الثقافية للنادى. وكرم النادى 90 عضوا وأسرهم يحفظون القرآن الكريم فى عدة مستويات للحفظ والصوت الحسن، ومنح النادى الفائزين هدايا تذكارية وشهادات تكريم وجوائز لتفوقهم، ونسخة من المصحف الشريف، حيث نافست عضوات بالنادى على مستويات متعددة.







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