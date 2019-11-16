شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 549 ألف مواطن بورسعيدى بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قيادات وزارة الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، اجتماعًا بغرفة عمليات التأمين الصحى الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد، لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التى تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة فى يوليو الماضى.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة وعدد من قيادات الوزارة والتأمين الصحى الجديد، والمحافظة.

وأعلن قيادات وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 549 ألف مواطن من مواطنى بورسعيد بالمنظومة الجديدة منذ بدء التسجيل فى يوليو الماضى، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات فى الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهى السلام بورسعيد، الحياة بورفؤاد، النصر التخصصى للأطفال، الرمد التخصصى، النساء والولادة والتضامن والزهور.

Advertisements

ووجه قيادات وزارة الصحة بضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، مع الاستمرار فى تطبيق نظام الإحالة والميكنة، بالإضافة إلى تقليل الكثافات فى المستشفيات عن طريق تنسيق مواعيد المرضى، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة، وأشادوا بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة، كما وجهت قيادات وزارة الصحة بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة لكافة المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات طب أسرة، مطالبين بضرورة الانتهاء من إدخال "الواى فاى" بالمستشفيات للتسهيل على مقدم الخدمة ومساعدته فى التعليم الطبى المستمر.

وأكدت قيادات وزارة الصحة على أن المنظومة الجديدة لن يقبل بها أى تقصير فى حق المرضى، وأن الخدمات الطبية تقدم وفقاً للمعايير المعتمدة، مشددين على أهمية قيام الفريق الطبى بالأبحاث العلمية التى تضمن مواكبة كل جديد فى العلوم الطبية، بما ينعكس على مصلحة المرضى.

من جهته، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة لإجراء العمليات بمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث شهدت بورسعيد لأول مره عملية زراعة القوقعة، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية لدعمها اللا محدود للمنظومة، كما وجه الشكر لقيادات وزارة الصحة والسكان لجهودها فى تطبيق المنظومة ومتابعتها المستمرة، مؤكدًا أن كثافة التردد دليل على نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.