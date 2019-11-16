شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقًا على الاحتجاجات.. مستشار الرئيس الايرانى: إيران ليست العراق أو لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، تعليقا علي احتجاجات الوقود التي عمت مدن إيران منذ مساء امس، ان إيران ليست العراق او لبنان والسفارة الأمريكية في طهران مغلقة منذ سنوات.

واضاف في تغريدة علي حسابه الزسمي علي تويتر، انتهازيو الداخل والخارج ارتكبوا مجددا خطأ استراتيجياً، وهاجم آشنا ما اسماها بوسائل الاعلام العميلة لن تحدد مصير الايرانيين.