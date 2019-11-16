فيديو.. تفاصيل لقاء السيسى بوفد جامعة "بوخارست" واجتماعه مع رئيس الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - و من جانب آـخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، فى مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
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