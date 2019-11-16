محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، حملات في المحافظات كافة، على مستوى جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.
وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها كشف غموض 41 جريمة، تنفيذ 561 ألف حكمًا قضائيًا، وضبط 31 تشكيلًا عصابيًا، و55 متهمًا ببؤر إجرامية بعدد من المحافظات.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها كشف غموض 41 جريمة.. تعرف على جهود الداخلية بالمحافظات خلال أسبوع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.