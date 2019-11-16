نشرة الحوادث المسائية.. مقتل سيدة في الغربية و زفاف يتحول لمأتم بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس شاب 4 أيام بتهمة قتل شخصين بسيارته في وسط البلد

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالقتل الخطأ لشخصين وإصابة 8 آخرين.

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ضبط 7 عناصر إجرامية تخصص سرقة بحملة أمنية بالقاهرة

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة لمكافحة جرائم السرقة بعدد من المراكز والأقسام.

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سقوط عصابة خطف الفتيات من ملهى ليلي بالهرم

تباشر جنوب الجيزة الكلية التحقيق، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في خطف الفتيات واغتصابهن وسرقتهن بالإكراه.

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تأجيل نظر دعوى سحب أوسمة ونياشين "مبارك" لـ28 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

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28 ديسمبر.. دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 28 ديسمبر.

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الداخلية تنظم ندوات دينية تثقيفية بمختلف المواقع الشرطية

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومعاهد مندوبي الأمن (طره – جسر السويس – البحيرة)، ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

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حفل زفاف يتحول لمأتم في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط مرتكب واقعة مقتل طالب حال قيامه بإطلاق أعيره نارية ابتهاجاً بعرسه.

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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 4 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 4 ديسمبر؛ للاطلاع.

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الأموال العامة تضبط 3 تجار عملة بالشرقية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالشرقية.

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مقتل ربة منزل في الغربية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة ربة منزل وبها حروق متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق يرتبط بعلاقة عاطفية معها في الغربية.

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