الأمين العام لـ"الفلاحين": اجتماع مجلس النقابة الاثنين المقبل لاختيار النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل؛ لبحث تشكيل المجلس الجديد، واختيار نقيب عام، عقب سحب الثقة من النقيب السابق "عماد أبو حسين"، كما سيشهد الاجتماع بعض التغييرات في نقباء الفلاحين بالمحافظات.

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم السبت، أن هيئة المكتب التنفيذي استقرت على ضرورة ضخ دماء جديدة داخل النقابة الفترة المقبلة، وتصعيد الشباب إلى مناصب قيادية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعية لتمكين الشباب ومساعدتهم لممارسة العمل الحزبي والنقابي باعتبارهم سواعد البلد وقلبه النابض، لافتًا إلى أن أحد الأمور العاجلة التي سيعمل عليها المجلس، التواصل مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والري، لإقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين.

وأضاف أبو اللوز، أن مجلس النقابة طالب الحكومة بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع أثمان مستلزمات الزراعة، مشيرًا إلى أن أهم طلبات الفلاحين تتضمن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة دفع ضريبة الأطيان الزراعية، والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين، وتقنين وضع الأراضي الزراعية لواضعي اليد.