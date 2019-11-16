بالصور- "مفهوم وطن".. أول ملتقى لتحويل مخلفات الحديد إلى قطع فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على إيجاد منصات ابتكارية جديدة لفتح آفاق فكرية وفنية إبداعية متنوعة، بالإضافة إلى الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات المعدنية، على أيدي فنانين تشكليين مصريين لتنفيذ وتصنيع منتج فني بصري.

وأضافت في بيان صحفي، أنه بمناسبة اختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية، أقيم من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، ملتقى فني مصري لتحويل مخلفات الحديد إلى قطع فنية بالمدينة الساحلية، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية لبناء وتطوير الإنسان والمجتمع.

وقال الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة، إنه تم تنفيذ الملتقى من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالهيئة، مشيرًا إلى أنه جاء تحت عنوان "مفهوم وطن" وشارك في فعالياته عدد من الفنانين التشكيليين المصريين، حيث تم إنتاج عدد من القطع الفنية المتميزة بخامة الحديد.

واختتم بقوله: "الهيئة بصدد إعداد معرض فني لهذه الأعمال، بجانب استخدام بعضها في تجميل مواقع قصور الثقافة بمختلف المحافظات".