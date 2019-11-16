"قومي المرأة" ينعي فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائى التى وافتها المنية اليوم السبت.

وأعربت مرسي- فى بيان أصدرته اليوم- عن بالغ حزنها لوفاة الفقيدة القديرة الدكتورة فوزية عبد الستار، مؤكدة أنها كانت قيمة و قامة فى مسيرة حياتها القانونية، وأنها كانت وستظل من أهم النماذج النسائية المشرفة للمرأة المصرية.

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وأوضحت أن المجلس شرف بكونها من أوائل عضواته، موضحا أنها تولت أيضا رئاسة اللجنة التشريعية، وسوف يذكر التاريخ لها خوضها العديد من المعارك التشريعية التى أسهمت فى تعزيز دور المرأة فى المجتمع، وتمكينها من العمل فى مناصب مختلفة.

وتقدمت مرسي بخالص العزاء إلى الدكتورة هالة نجيب ابنة الفقيدة وعضوة لجنة الصحة بالمجلس، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتورة فوزية عبد الستار هى أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان في عام 1990، وكانت من أبرز السيدات اللاتي كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في شهر مارس ٢٠١٩ بصفتها من أهم النماذج النسائية الناجحة والمشرفة .