أخبار مصر | تعرف على مكان عرض خبيئة العساسيف بالمتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مكان عرض خبيئة العساسيف بالمتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحف المصري بالتحرير عن مكان عرض مقتنيات من الخبيئات الأربع المكتشفة على فترات مختلفة وآخرها خبيئة العساسيف، حيث صرحت مديرة المتحف صباح عبد الرازق، أنها موجودة في قاعة 43 بالدور الثاني بالمتحف.

وأشارت عبد الرازق، إلى أن المعرض مؤقت حيث أن مكان خبيئة العساسيف الدائم في المتخف المصري الكبير.

وتابعت: الخبيئات الأربع هي الدير البحري، وهي خبيئة ملكية، عثر عليها عام 1881 داخل مقبرة رقم 320 بالوداى الواقع جنوب معبد الدير البحري، الثانية خبيئة باب الجسس، وعُثر عليها عام 1891 أسفل الفناء الأول لمعبد حتشبسوت بالدير البحري، والثالثة عثر عليها عام 1898 داخل احدي الحجرات الجانبية فى مقبرة الملك أمنحوتب الثانى فى وأدى الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

أما الخبيئة الرابعة فهي خبيئة العساسيف وهي التي عثرت عليها بعثة مصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في 13 أكتوبر 2019، وتضم 30 تابوتًا لم تفتح من قبل.

ومن ناحيته أكد وزير الأثار الدكتور خالد العناني أنه لن يتم فك لفائف مومياوات خبيئة العساسيف، وبالفعل بدأنا عليها الفحوصات بالأشعة المقطعية وحالتها جيدة، وسوف يكون لها قاعة خاصة بالمتحف الكبير تحت عنوان "خبيئة العساسيف".