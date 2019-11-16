أخبار مصر | رئاسة الوزراء: تعاون مرتقب مع كبرى الشركات العالمية لصناعة "التابلت" المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئاسة الوزراء: تعاون مرتقب مع كبرى الشركات العالمية لصناعة "التابلت" المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقًا كبيرة، واستدامة الاستخدام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "مدبولي اليوم؛ لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي بعض الجهات المعنية.

وكلف "مدبولي" عددًا من الوزراء المعنيين الذين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة "التابلت" في مصر، بتقديم مذكرة بشأن أي احتياجات أو متطلبات له من قبل الوزارات والجهات الأخرى؛ حتى يتسنى إجراء أعمال الامتحانات الإلكترونية هذا العام على الوجه الأكمل، مشدداً على أنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ المطلوب.

وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش البدء في تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارًا بتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات في غضون عامين.