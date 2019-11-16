أخبار مصر | الإفتاء: كلمة "الحجاب" لم تأتِ بالمادة في القرآن الكريم.. وخلعه ليس من الكبائر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: كلمة "الحجاب" لم تأتِ بالمادة في القرآن الكريم.. وخلعه ليس من الكبائر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحجاب ليس من أركان الإسلام الخمس؛ فالإسلام أوضح أركانه الخمس بشكل صريح، ولم يكن فيها الحجاب، لافتًا إلى أن خلعه ليس من الكبائر، ولكنه من المعاصي.



وأضاف في فيديو سابق، بثته دار الإفتاء على قناة اليوتيوب الرسمية لها، أن كلمة "الحجاب" لم تأتِ بالمادة في القرآن الكريم بالدليل على الغطاء الذي يغطي موضع معين في جسم المرأة، ولكن علماء الأمة اجتمعوا على أنه فرض، مما يرفع الشك والاحتمال، وينقل الأمر من حيز الظنية إلى اليقين؛ فلم يقل عالم واحد أنه ليس فرضًا، ومن يفعل ذلك فهدفه الرئيسي هو التشكيك في الثوابت، موضحًا أن إجماع الأمة واتفاقها، من الأشياء التي نستند لها في الدين.

Advertisements



وتابع: "من تلتزم به مشكورة، ومن لم تلتزم به لا تبرر بمبررات زائفة، فهو فرض بشكل صريح، إذا أردتي خلع الحجاب إخلعيه ولكن اعترفي بخطأك، ولكن لا تتحدثي في شأن فرضيته من عدمه دون علم".

واستنكر "ممدوح" تصريحات بعض الفتيات بأن الحجاب عادة بدوية، في محاولة لإثبات فكرة عدم فرضيته في الدين الإسلامي، مؤكدًا أن ذلك مجرد تبرير لأفعال خاطئة.



واستطرد أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الثوابت في الإسلام هي ثوابت واضحة وصريحة، مطالبًا من أراد الخروج عليها، ألا يكون ذلك على حسابها أو حساب تشويه الدين.