أخبار مصر | "منورين".. الأغنية الرسمية لبطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منورين".. الأغنية الرسمية لبطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت أغنية البطولة بعنوان "منورين" والتي عكست عزيمة وإصرار وبصيرة أبطال رفع الأثقال المصريين وطموحاتهم في حصد اللقب هذا العام وكذلك الترحيب بالوفود القادمة تحت شعار "منورين".
والأغنية من كلمات الشاعر عنتر هلال وألحان حسن محيى وغناء كورال مدرسة طه حسين للمكفوفين.
يذكر أن البطولة ستنطلق رسميا غدا الأحد بمشاركة 10 دول وهم تركيا، روسيا، أوكرانيا، التشيك، اليابان، ليبيا، الهند، جورجيا، فنزويلا بجانب المنتخب الوطني المصري.
ومن المنتظر أن يضم حفل الافتتاح غدا طابور عرض الفرق المشاركة وكلمة رئيس الاتحاد الرياضي المصرى للمكفوفين الدكتور أحمد عوين وكلمة للدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وكلمة لوزير الشباب والرياضة أو من ينوبه بجانب عروض الفنون الشعبية والفقرات المختلفة بحفل الافتتاح.