أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لاستضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لاستضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد كشك المتحدث الرسمي لبطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين والبنش للمكفوفين وضعاف البصر والتي تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري في مصر، أن الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضات المكفوفين حرص على الاجتماع بلاعبي منتخب مصر صباح اليوم وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق البطولة غدا.

وأوضح كشك أن عوين طالب اللاعبين بالتركيز في البطولة لتحقيق نتائج طيبة ووعدهم بتلبية كل طلباتهم.

وكشف المتحدث الرسمي للبطولة عن أن الفرق وصلت وتستعد لخوض المنافسات، مشددا على أن كل فريق له الحق في التدريب مرة واحدة بقاعة المنافسات قبل البطولة.

يذكر أن البطولة تضم 10 دول مختلفة حول العالم وهم تركيا، روسيا، أوكرانيا، التشيك، اليابان، ليبيا، الهند، جورجيا، فنزويلا بجانب المنتخب الوطني المصري.

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ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال للمكفوفين الدكتور خالد عبادة المدير الفني ومعه حسن صيام والشيماء أبوالحسن مساعدين وعماد الدين عبدالعزيز إداري الفريق.

ويضم الفريق 23 لاعب ولاعبة وهم: أحمد عليوة وخالد علي ومحمد رمضان وعلي القشاوي ومحمد بريك ومصطفى صبحي وعلي محمد علي وأحمد عادل والحسن فراج وإسلام سيف ومصطفى سليمان ومحمود شحته ومحمد الجمال واللاعبات رشا جمال وإسراء الكريم وفاطمة البربير ومنى راشد وفاطمة خميس وفاطمة السعيد وشيماء عبدالمقصود وروان جاد وآية حماده.

يذكر أن منتخب رفع الأثقال المصري قد تم تشكيله قبل عامين فقط وشارك ببطولة العالم الماضية بالأقصر نوفمبر الماضي ونجح في تحقيق المركز الثالث بالترتيب العام للبطولة ويستعد الفريق لخوض منافسات البطولة المقبلة حيث تسعى خلالها مصر لتحقيق إنجازا جديدا يحسب لرياضات المكفوفين.