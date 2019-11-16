مصر | "البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة استدراج فتيات على يد 5 أشخاص بينهم شخص يدعي أنه خليجي الجنسية من الملاهي الليلية بشارع الهرم وإجبارهن على إقامة علاقة جنسية بعد أن تفاجئ الفتاة بوجود أشخاص آخرين يجبروها لإقامة علاقة جنسية، وتصويرهن عراه تحت تهديد السلاح، ولتهديدهن بعدم فضح أمرهن.

وأوضحت التحقيقات، أن أحد الأشخاص يجيد اللهجة الخليجية، وهو قائد التشكيل العصابي، يقوم باستدراج الفتيات لإقامة علاقة جنسية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وعن طريقهن يأخذ هاتفها ويستخدم أرقامها لاستدراج فتيات أخريات، وأنهم استدرجوا أكتر من 30 فتاة خلال عملهم الإجرامي.

وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم شخص يدعي أنه خليجي الجنسية، في واقعة استدراج فتيات من الملاهي الليلية لإقامة علاقة جنسية معهم.

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بداية الواقعة باستغاثة فتاة بخطفها في سيارة بمنطقة بولاق الدكرور، وإقامة علاقة جنسية معها، ومن خلال الفحص تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من 5 أشخاص وبينهم شخص يدعى أنه خليجي الجنسية ويستدرج الفتاة لإقامة علاقة جنسية معها بشقته التي تقطن بمنطقة أكتوبر، وتفاجئ الفتاة بوجود شباب آخرين ليقيموا علاقة جنسية معها.

تلقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد استغاثة فتاة من داخل سيارة ملاكى بشارع فيصل فى بولاق الدكرور.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.