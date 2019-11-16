مصر | أقنعهن أنه ثري عربي.. مفاجآت في تحقيقات خطف فتيات الليل وتصويرهن عراة فى أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقنعهن أنه ثري عربي.. مفاجآت في تحقيقات خطف فتيات الليل وتصويرهن عراة فى أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، مفاجآت جديدة فى واقعة خطف فتيات الليل وتصويرهن أثناء ممارسة الجنس معهم داخل شقة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي حدد ضحاياه من خلال أرقامهن المدونة في سجلات الكوافير الذي كان يعمل فيه في إحدى المناطق، وأن المتهم اعتاد السهر في الملاهي الليلية والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه أنه ثري عربي سيصرف عليهن الأموال، ويقنعهن بتحديد لقاء لممارسة الرذيلة وقضاء سهرات معهن، ويتفق على إرسال سيارة لهن لتوصيلها لشقته في منطقة هرم سيتي بأكتوبر.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية، أن بداية الواقعة باستغاثة فتاة بخطفها في منطقة بولاق الدكرور، وإقامة علاقة جنسية معها، ومن خلال الفحص تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من 5 أشخاص وبينهم شخص يدعى أنه خليجي الجنسية ويستدرج الفتاة لإقامة علاقة جنسية معها بشقته التي تقطن بمنطقة أكتوبر، وتفاجئ الفتاة بوجود شباب آخرين ليقيموا علاقة جنسية معها.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق السيارة، وتبين أنه و4 أشخاص آخرين، يستدرجون فتيات الملاهي الليلية، حيث يدعى أحدهم أنه خليجي، ويستدرج الفتاة لممارسة الرذيلة معها، ثم يتولى باقى المتهمين الاعتداء عليها جنسيا وتصويرها عارية، وكشفت التحريات ارتكابهم واقعتين سابقتين.