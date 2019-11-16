شكرا لقرائتكم خبر عن لجان «النواب» تناقش مخالفات «الرقابة المالية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عددا من الاجتماعات تبدأ، الأحد، تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس، وتواصل لجنة الخطة والموازنة متابعة توصياتها بشأن الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والمؤسسات، كما تناقش تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام المجلس.
وتواصل اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع قانون القيد والإيداع المركزى، وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة شرشر، حول مخالفات مالية وإدارية من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية.
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